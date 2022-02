Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Diebe entwenden Wohnmobil

Waldmohr (ots)

Im Zeitraum von Mittwochabend bis zum Donnerstagmorgen entwendet ein bislang unbekannter Täter ein Wohnmobil aus dem Carport des Geschädigten am Stadion in Waldmohr. Nach Zeugenhinweisen konnte das entwendete Wohnmobil im Rahmen der Fahndung in Neunkirchen/Saar aufgefunden werden. Die Spurensuche sowie Spurensicherungsmaßnahmen erfolgte durch den Kriminaldauerdienst. Bei dem entwendeten Wohnmobil handelt es sich um ein Modell der Marke Fiat in der Farbe Grau. Die Polizei bittet darum, sachdienliche Hinweise und ermittlungsrelevante Informationen an die Polizeiinspektion Kusel unter der 06381-9190 oder via Email an die pikusel@polizei.rlp.de mit-zuteilen.

