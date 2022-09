Polizeipräsidium Trier

POL-PPTR: Versuchter Diebstahl eines Wohnmobils in Tarforst

Trier (ots)

Unbekannte haben am Sonntag, 11. September, auf einem Parkplatz in der Januarius-Zick-Straße in Trier-Tarforst versucht, ein Wohnmobil zu entwenden. Die Täter verschafften sich zwischen 5.30 Uhr und 6.30 Uhr Zugang zum Fahrzeug. Durch die Alarmanlage des Wohnmobils ließen sie dann aber offenbar von ihrem Vorhaben ab. Die Kriminalpolizei ermittelt und sucht nach Zeugen. Wer hat verdächtige Personen und Fahrzeuge im Tatortbereich wahrgenommen? Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 0651/9779-2254 oder -2290 entgegen.

