Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Sankt Getrudis Kirche mit Farbe beschmiert/ Taschendiebstahl in Discounter/Taschendiebstähle und Widerstand gegen Polizeibeamte auf dem Brückenfest

Iserlohn (ots)

Unbekannte haben eine Tür eines Nebeneingangs sowie ein Schaufenster der St. Getrudis Kirche zwischen Donnerstagabend und Freitagnachmittag mit Graffiti besprüht. Verantwortliche stellten die aufgebrachte gelbe Sprühfarbe gegen 16:00 Uhr am Freitag fest. Hinweise auf mögliche Täter liegen bisher nicht vor. Zeugen werden gebeten sich unter 02371/9199-0 mit der Polizeiwache in Iserlohn in Verbindung zu setzen. (schl)

Während ihres Einkaufs am Samstagvormittag, gegen 11:30 Uhr, wurde eine 79-Jährige in einem Discounter an der Refflingser Straße Opfer von Taschendieben. Die Seniorin hatte das Portemonnaie währenddessen in ihrer Handtasche verstaut, welche in ihrem Einkaufwagen lag. An der Kasse stellte sie dann das Fehlen der Geldbörse fest. Das Portemonnaie wurde durch einen Mitarbeiter des Discounters im weiteren Verlauf in einer Ecke des Marktes aufgefunden. Das Bargeld fehlte. (schl)

Im Zuge des Brückenfests kam es am Samstagabend zu zwei Taschendiebstählen. Einem 20-Jährigen wurde im Rahmen des Fests seine Geldbörse aus der Hosentasche entwendet. Ähnlich erging es einem 18-Jährigen. Bei handelte es sich allerdings nicht um sein Portemonnaie, sondern um sein Mobiltelefon. Täterhinweise liegen nicht vor.

Für eine 34-jährige Iserlohnerin endete das Brückenfest im Polizeigewahrsam. Nachdem sie am späten Freitagabend auf dem Gelände zunächst mit zwei Männern in Streit geraten war und ein Handy eines der Männer beschädigt hatte, ließ sie sich auch von den hinzugerufenen Polizeibeamten nicht beruhigen. Im Zuge der Sachverhaltsaufnahme weigerte sich die Frau ihren Namen zu nennen oder einen Ausweis auszuhändigen. Die 34-Jährige wurde daraufhin nach einem Ausweis durchsucht. Dagegen wehrte sie sich und trat einem Polizeibeamten gegen das Schienbein. Zudem beleidigte sie die Einsatzkräfte fortlaufend. Auch im weiteren Verlauf beruhigte sich die Frau nicht. Sie verbrachte deshalb die weitere Nacht im Polizeigewahrsam. Der Polizist erlitt durch den Tritt keine Verletzung. (schl)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell