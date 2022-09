POL-MK: Messergebnisse der polizeilichen Geschwindigkeitsüberwachung 2022

Lüdenscheid (ots) - Versuchter Wohnungseinbruch Unbekannte versuchten in der Zeit vom 30.06.2022 und 02.09.2022 in eine Erdgeschosswohnung in einem Mehrfamilienhaus an der Saarlandstraße einzudringen. Die Wohnungsinhaber stellten Hebelspuren an der Balkontür fest. In der Wohnung waren die Täter nicht. Hinweise auf mögliche Täter liegen nicht vor. (wib) PKW ...

