Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Einbruch festgestellt/ E-Bike entwendet

Kierspe (ots)

Einbruch festgestellt

In der Nacht zu Samstag brachen Unbekannte in ein Restaurant an der Friedrich-Ebert-Straße ein. Über ein auf Kipp stehendes Fenster verschafften sich die Täter offenbar Zutritt zu dem Restaurant. Sie entwendeten nach bisherigem Kenntnisstand Bargeld. Hinweise von Zeugen nimmt die Polizei in Meinerzhagen unter 02354-9199-0 auf. E-Bikes entwendet Zwischen Freitagabend, 21:40 Uhr und Samstagmorgen, 07 Uhr wurden an der Straße Kamperbach zwei E-Bikes entwendet. Die Fahrräder waren mit Schlössern am Vorderreifen und Rahmengestänge gesichert. Bei dem einen E-Bike handelt es sich um eine grün lackiertes Fahrrad mit schwarz blauen Applikationen der Marke Rex. Bei dem anderen, um ein schwarzes der Marke Bulls. Täterhinweise nimmt die Polizei in Meinerzhagen entgegen. (wib)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell