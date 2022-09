POL-MK: Scheibe eingeschlagen

Meinerzhagen (ots) - In der Nacht zu Freitag wurde am Rothenstein ein schwarzer Volvo beschädigt. Drei Reifen wurden mittels eines spitzen Gegenstandes zerstochen. Zeugen werden gebeten, sich auf der Polizeiwache in Meinerzhagen zu melden. (wib) Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis Pressestelle Polizei Märkischer Kreis Telefon: +49 (02371) 9199-1220 bis -1223 E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de ...

