POL-SI: Zwei Verletzte und 12 000 Euro Sachschaden sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls in Osthelden #poslwi

Netphen (ots) - Zwischen Mittwochnachmittag und Donnerstagmorgen haben unbekannte Täter zwei Pedelecs in Netphen entwendet. Die erste Tat ereignete sich zwischen Mittwoch (20.07.2022), gegen 15:30 Uhr, und Donnerstag (21.07.2022), gegen 08:30 Uhr, in der Wiedichstraße in Netphen. Ein oder mehrere unbekannte Täter entwendeten aus einer Garage ein Pedelec der Marke Stevens in gelb-schwarz. Zwischen Mittwochabend, 22:00 ...

