Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Unbekannte Täter entwendeten zwei Pedelecs #polsiwi

Netphen (ots)

Zwischen Mittwochnachmittag und Donnerstagmorgen haben unbekannte Täter zwei Pedelecs in Netphen entwendet.

Die erste Tat ereignete sich zwischen Mittwoch (20.07.2022), gegen 15:30 Uhr, und Donnerstag (21.07.2022), gegen 08:30 Uhr, in der Wiedichstraße in Netphen. Ein oder mehrere unbekannte Täter entwendeten aus einer Garage ein Pedelec der Marke Stevens in gelb-schwarz.

Zwischen Mittwochabend, 22:00 Uhr, und Donnerstagmorgen, 09:30 Uhr, entwendeten Unbekannte im Hubertusweg ein weiteres Pedelec der Marke KTM. Das verschlossene Rad stand ebenfalls in einer Garage. Es ist schwarz mit roten Applikationen.

Der Gesamtschaden wird auf ca. 2500 Euro.

Das Kreuztaler Kriminalkommissariat hat die Ermittlungen in beiden Fällen übernommen. Hinweise nimmt die Polizei unter der 02732/ 909-0 entgegen.

