POL-SI: Unbekannter beleidigt Autofahrer und beschädigt PKW - #polsiwi

Kreuztal (OT Ferndorf) (ots) - Bei einem Verkehrsunfall in Kreuztal-Ferndorf sind am Mittwochabend (20.07.2022) eine Polizistin und ein Polizist verletzt worden. Die Beamten befanden sich auf einer dringlichen Einsatzfahrt. Die Streife befuhr gegen 21:30 Uhr die Marburger Straße in Richtung Hilchenbach-Dahlbruch. Auf Höhe der Kreuzung zur Straße "Zur Brüche" kam der 29-jährige Fahrer aus noch ungeklärter Ursache ...

mehr