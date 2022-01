Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe-Südstadt: Brutaler Angriff auf einen Rollstuhlfahrer

Polizei sucht Zeugen

Karlsruhe (ots)

Am Freitagmittag gegen 12:00 Uhr wurde ein Rollstuhlfahrer im Bereich des Karlsruher Werderplatzes brutal angegriffen. Hierbei trat ein 31-jähriger Mann mehrmals mit großer Wucht gegen den Oberkörper eines im Rollstuhl sitzenden Mannes, so dass dieser dadurch sogar aus dem Rollstuhl fiel. An der Auseindersestzung waren mehrere Personen beteiligt. Der Rollstuhlfahrer wurde durch den Angriff verletzt. Die Polizei sucht nach Zeugen des Vorfalles. Sachdienliche Hinweise bitte an die sachbearbeitende Dienststelle, Polizeiposten Südstadt unter der Telefonnummer 0721-352700 oder das Polizeirevier Karlsruhe-Südweststadt unter der Telefonnummer 0721-6663411.

Alexander Harsch

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell