POL-SI: Moped-Fahrer stürzt und verletzt sich - #polsiwi

Siegen-Wittgenstein (ots) - In Siegen-Wittgenstein häufen sich die Betrugsversuche in Zusammenhang mit dem angeblichen Unternehmen "Pflegeservice Smart" mit Sitz in der Schweiz. Die Betrüger melden sich telefonisch vor allem bei älteren Menschen und bieten Hilfe bei der Pflegeversicherung an. Sie gaukeln den Kundinnen und Kunden vor, so bis zu 6.000 Euro sparen zu können. Nach dem Anruf landet jedoch schnell eine ...

