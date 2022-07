Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Fußgänger bei Verkehrsunfall verletzt -#polsiwi

Netphen - Dreis-Tiefenbach (ots)

Am Montagnachmittag (18.07.2022) ist ein Fußgänger beim Überqueren der Siegstraße von einem PKW angefahren worden.

Der 36-jährige Fußgänger wollte die Siegstraße in Höhe eines Einkaufsmarktes queren. Hierzu nutzte er jedoch nicht die an der Kreuzung Siegstraße/Dreisbachstraße befindliche Fußgängerampel. Statt dessen lief er ca. 50 Meter weiter aus Richtung Netphen gesehen über die Straße. Zu diesem Zeitpunkt befuhren mehrere PKW die Siegstraße in Richtung Siegen. Ein Fahrzeug auf der Geradeausspur bremste noch, um den Fußgänger durchzulassen. Auf dem daneben befindlichen Rechtsabbiegerstreifen fuhr ein weiterer PKW. In diesen Wagen lief der 36-jährige Mann hinein. Der 78-jährige Fahrzeugführer hatte nach bisherigen Erkenntnissen keinen Sichtkontakt auf den Fußgänger gehabt. Der 36-Jährige verletzte sich bei der Kollision und musste mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden. Dort verblieb er zunächst stationär. Das Verkehrskommissariat hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen.

Vor dem Hintergrund des Unfallgeschehens appelliert die Polizei, vorhandene Hilfen bei der Straßenquerung zu nutzen (Zebrastreifen, Fußgängerampel, Fußgängerfurt etc.). Der vermeintlich schnellere Weg kann sich wie in diesem Fall dann als Umweg ins Krankenhaus erweisen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein, übermittelt durch news aktuell