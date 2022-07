Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Schwerverletzter Motorradfahrer nach Zusammenstoß mit PKW -#polsiwi

Bad Berleburg - Girkhausen (ots)

Am Sonntagnachmittag (17.07.2022) geriet ein Motorradfahrer in den Gegenverkehr und verletzte sich bei einer Kollision mit einem PKW schwer.

Der 56-jährige Biker war auf der Landstraße L 721 zwischen Girkhausen und Züschen unterwegs. Kurz hinter der Einmündung In der Schlade kam er im Verlauf einer Rechtskurve nach links ab auf die Gegenfahrspur. Dort kam ihm ein 35-jähriger PKW-Fahrer entgegen. Der 56-Jährige kollidierte seitlich mit dem PKW und stürzte. Hierbei verletzte er sich und musste anschließend mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus transportiert werden. Nach derzeitigen Erkenntnissen dürfte nicht angemessene Geschwindigkeit die Unfallursache darstellen. An den beiden Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von über 10.000 Euro.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein, übermittelt durch news aktuell