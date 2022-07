Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Bei Kleinkraftradkontrolle kam einiges zu Tage -#polsiwi

Siegen (ots)

Bei einer Kontrolle eines Motorrollers kam einiges an Verstößen zusammen. Die Polizei kontrollierte in der Nacht von Donnerstag (14.07.2022) auf Freitag einen 17-Jährigen, der mit einem Motorroller im Bereich des Stumme-Loch-Wegs unterwegs war. Laut einem Zeugen sollten gegen 01:50 Uhr dort mehrere Jugendliche mit Fahrzeugen sein und zum Teil auch an den Vehikeln bastelten. Als der Zeuge selbst die Örtlichkeit erreichte, seien alle Personen bis auf den 17-Jährigen weggefahren. Die kurz darauf eintreffenden Polizeibeamten konnten den Jugendlichen sowie den Roller einer Kontrolle unterziehen. Dabei kam einiges ans "Tageslicht". Das Versicherungskennzeichen an dem Roller stammt aus einem Diebstahl und gehört nicht zu dem angetroffenen Fahrzeug. Der Roller wies zahlreiche Umbauten vor und soll laut dem 17-Jährigen 60 - 70 km/h schnell fahren. Eine Fahrerlaubnis hatte der Jugendliche weder für den Roller noch für das nun umgebaute Fahrzeug. Einen Eigentumsnachweis für das Kleinkraftrad konnte er ebenso wenig vorweisen. Da der Roller nicht versichert war, lag diesbezüglich ebenfalls ein Verstoß vor. Die Ordnungshüter übergaben den 17-Jährigen nach Abschluss der Kontrolle an den herbeigerufenen Vater. Der Roller wurde sichergestellt. Den 17-Jährigen, der im Übrigen schon öfters wegen gleichgelagerter Fälle auffiel, erwarten nun diverse Anzeigen. Die Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

