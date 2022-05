Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Tuttlingen) Haustüre mit Stein eingeworfen - Zeugen gesucht (08.05.2022)

Tuttlingen (ots)

Am Sonntagmorgen gegen 4.30 Uhr hat ein unbekannter Täter eine Haustür eines Wohnhauses in der Karlstraße mit einem Stein eingeworfen und ist danach in Richtung Engelskeller geflüchtet. Der Unbekannte soll schwarz gekleidet gewesen sein. Die Polizei schätzt den Sachschaden an der Hauseingangstür auf rund 500 Euro. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Tuttlingen unter 07461 941-0 entgegen.

