Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Trossingen

Lkr. Tuttlingen) Kurve geschnitten und von der Unfallstelle geflüchtet - Zeugen gesucht (08.05.2022)

Trossingen (ots)

Eine 21-jährige VW Polo- Fahrerin war am Sonntagmorgen gegen 5.30 die Kreisstraße 5910 von Trossingen in Richtung Tuningen unterwegs. In einer Kurve kam der jungen Frau ein unbekannter Autofahrer mit einem schwarzen Kombi auf ihrer Fahrbahnseite entgegen. Die 21-Jährige lenkte nach rechts, um einen Frontalzusammenstoß zu verhindern, und prallt mit einer Leitplanke zusammen. Der Unbekannte setzte ohne anzuhalten seine Fahrt einfach fort. Vermutlich waren den dem Auto ausländische Kennzeichen angebracht. Die junge Polo-Fahrerin zog sich bei dem Unfall keine Verletzungen zu. Die Polizei schätzt den entstandenen Schaden am VW auf eine Höhe von rund 10.000 Euro. Personen, die Beobachtungen zum Unfallhergang oder zum geflüchteten Auto machen können, werden gebeten sich beim Polizeirevier Spaichingen, Tel. 07424 9318-0, zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell