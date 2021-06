POL-GI: Betrug durch "Love-Scamming" - Frau verliert 10.000 Euro+++ Aufdringlicher Exhibitionist gesucht+++ Auseinandersetzung am Uni-Vorplatz+++ Vorfahrt eines Radfahrers missachtet

Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen

Betrug durch "Love-Scamming" - Frau verliert 10.000 Euro+++ Aufdringlicher Exhibitionist gesucht+++ Auseinandersetzung am Uni-Vorplatz+++ Vorfahrt eines Radfahrers missachtet

Betrug durch "Love-Scamming" - Frau verliert 10.000 Euro

Love Scamming" oder "Romance Scamming" ist wie eine Art Liebesbetrug in der digitalen Welt. Dem Opfer wird durch regen Nachrichtenverkehr (Kontaktbörsen, Messengerdienste, Email) das Entstehen oder Vorhandensein einer Liebesbeziehung vorgetäuscht. Das Opfer gerät in eine emotionale Abhängigkeit zum Betrüger, obwohl es nie zum direkten Kontakt kam. Versprechen werden oftmals nicht eingehalten. Aufgrund der emotionalen Abhängigkeit verfällt das Opfer dem Täter und macht alles um seine Gunst nicht zu verlieren. So überweist der Betrogene dem Täter über einen längeren Zeitraum mehrere Geldbeträge.

Diese Erfahrung machte auch eine über 50-jährige Frau aus dem Landkreis Gießen. Sie lernte über ein Internetportal einen vermeintlich stationierten US-Soldaten kennen, der offenbar alleinerziehend ist. Sein Konto wäre gesperrt und er könne die Kinderbetreuung nicht bezahlen. Das Opfer hatte so viel Vertrauen zu dem Mann, dass sie mehrere Geldbeträge überwies. Nachdem sie ihm insgesamt 10.000 Euro auf mehreren Konten anvertraut hatte, kam eine erneute Geldforderung von 9.000 Dollar. Angeblich müsse sich seine Kinderbetreuung vor der Steuerbehörde wegen des rückblickenden Geldtransfers äußern. Das Opfer wurde misstrauisch, vermutete Opfer eines perfiden Betrugs geworden zu sein und erstattete bei der Polizei Anzeige.

Scheuen Sie sich nicht die Polizei zu verständigen, wenn Sie Zweifel haben oder bereits auf einen Betrug reingefallen sind. Die Polizei wird Ihnen mit Rat und Tat zur Seite stehen.

Wie verhalte ich mich, wenn ich betrogen wurde? - Brechen Sie den Kontakt ab und nutzen Sie die Möglichkeiten, einen Betrüger zu blockieren. - Falls Sie bereits auf Forderungen der Betrüger eingegangen sind, werden diese sehr hartnäckig sein: Ignorieren Sie daher konsequent weitere Versuche der Kontaktaufnahme. - Sichern Sie den gesamten Schriftverkehr mit den Betrügern und heben Sie sämtliche Überweisungsbelege etc. auf. - Wenden Sie sich vertrauensvoll an Ihre Polizei und erstatten Sie Strafanzeige. - Weitere Informationen erhalten Sie auch unter www.polizei-beratung.de.

Gießen: Aufdringlicher Exhibitionist gesucht

In der Georg-Büchner-Straße hat sich ein Unbekannter am letzten Wochenende vor einer 68 - Jährigen entblößt. Der Unbekannte hatte die Frau am Samstag, gegen 15.30 Uhr, dann auch über mehrere Meter verfolgt. Der Gesuchte soll etwa 180 Zentimeter groß und 40 Jahre alt sein. Neben blonden Haaren soll er einen Bart haben und eine braune Hose und ein braunes Shirt getragen haben. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter 0641/7006-3555.

Gießen: Kopfnuss verpasst

Im Wiesecker Weg hat ein 16 - Jähriger am Samstag, gegen 22.10 Uhr, einen Faustschlag und eine Kopfnuss abbekommen haben. Zwei Personen sollen dafür offenbar verantwortlich sein. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter der Rufnummer 0641 - 7006 3755.

Gießen: Auseinandersetzung am Uni-Vorplatz

Zu früher Stunde kam es am Sonntag zu einem Streit zwischen zwei Gruppen. Der Polizei wurde gegen 04.20 Uhr eine Schlägerei, an der 20 bis 30 Personen beteiligt gewesen sein sollen, gemeldet. Offenbar hatte es zwischen zwei Gruppen Streit gegeben. Dabei soll es auch zu Faustschlägen und Tritten gekommen sein. Vier Personen wurden dabei verletzt. Die Gruppe, die dafür offenbar verantwortlich war, flüchtete in unbekannte Richtung. Eine gesuchte Person soll zwischen 175 und 180 Zentimeter groß sowie zwischen 20 und 25 Jahre alt sein und eine dunkelbraune Kappe und einen Grünen "Hoodie" getragen haben. Eine weitere gesuchte Person soll korpulent sein und längere braune Haare haben und einen grauen Jogging-Anzug getragen haben. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter 0641/7006-3555.

Gießen: Festnahme eines 27 - Jährigen

Auf frischer Tat ertappt wurde ein 27 - Jähriger offenbar am Sonntag, gegen 19.10 Uhr, im Tannenweg in Gießen. Zeugen hatten der Polizei mitgeteilt, dass sich der Mann an geparkten PKW zu schaffen macht. Eine Streife konnte den Verdächtigen, einen Asylbewerber aus Algerien dann festnehmen. Offenbar hatte er versucht, die "spaltbreit" geöffneten Scheiben von PKW herunter zu drücken. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter der Rufnummer 0641 - 7006 3755.

Gießen: Unter Alkohol- und Drogeneinfluss Auto gefahren

Mit zur Blutentnahme musste ein 42 - Jähriger am Sonntagabend nach einer Kontrolle in der Licher Straße. Der Autofahrer hatte offenbar Drogen und Alkohol vor der Fahrt zu sich genommen. In dem Inneren des PKW fanden die Beamten kleinere Mengen an Drogen. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter 0641/7006-3555.

Gießen: Mountainbike unter Drogeneinfluss gefahren

Mehrere Radfahrer wurden am Sonntagabend in der Innenstadt kontrolliert. Die Kontrollen dienen dazu, möglicherweise entwendete Räder zu entdecken und auch die Sicherheit rund ums Rad zu erhöhen. In Gesprächen mussten sechs Radfahrer darauf hingewiesen werden, eine Beleuchtung zu installieren bzw. diese einzuschalten. Ein weiterer Radfahrer hatte offenbar Drogen zu sich genommen. Ein erster Test ergab Hinweise auch Marihuana und Kokain. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter der Rufnummer 0641 - 7006 3755.

Wettenberg: Am Launsbacher See entblößt

Vor einem 16 - Jährigen hat sich ein Unbekannter am Samstag, gegen 18.40 Uhr, entblößt. Der Mann soll zwischen 50 und 55 Jahre alt und etwa 185 Zentimeter groß sein. Er habe, so der Zeuge, eine kräftige Figur und einen "Bierbauch". Auffallend soll auch sein lichtes Haar, eine Brille mit breitem Rand und eine dunkelblaue Jogginghose sein. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter der Rufnummer 0641 - 7006 3755.

Lich: Einbruch in Kiosk

Ein Einbrecher hat am späten Freitagabend in der Unterstadt in Lich Zigaretten im Wert von mehreren Hundert Euro erbeutet. Der Unbekannte hatte mittels eines Kanaldeckels die Scheibe eingeworfen und stieg dann in den Laden ein. Zeugen konnten der Polizei mitteilen, dass die Tat gegen 23.50 Uhr stattfand und es sich bei dem Täter um einen schlanken und sportlichen sowie etwa 170 Zentimeter großen Mann handelt. Er soll eine Kapuzenjacke, eine dunkle lange Hose und weiße Sportschuhe getragen haben. Mit dabei soll er eine größere schwarze Umhängetasche gehabt haben. Hinweise bitte an die Polizeistation in Grünberg unter der Telefonnummer 06401 - 91430.

Langgöns: Auseinandersetzung auf dem Parkplatz

Auf dem Parkplatz einer Firma in der Straße "Auf dem Hüttenberg" in Niederkleen, gab es am Samstag, gegen 17.20 Uhr, zu einer Auseinandersetzung zwischen einem 46 - und einem 43 - Jährigen. Offenbar soll der Ältere dann mit einem Holzstock auf den Jüngeren eingeschlagen haben. Ermittlungen wegen einer gefährlichen Körperverletzung wurden aufgenommen. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter 0641/7006-3555.

Verkehrsunfälle:

Gießen: Auf Parkplatz BMW touchiert

1.000 Euro Schaden beklagt der Besitzer eines BMW nach einer Unfallflucht von Samstag (05.Juni) in der Bänningerstraße. Der braune BMW 218 i parkte zwischen 12.30 Uhr und 13.10 Uhr auf dem Parkplatz eines Fachmarktes. Vermutlich bei einem Parkmanöver beschädigte ein Unbekannter das Fahrzeug auf der rechten Seite. Anschließend fuhr der Unbekannte davon, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter Tel. 0641/7006-3555.

Langgöns: VW beschädigt

Ein bislang Unbekannter beschädigte zwischen Montag (31.Mai) 18.00 Uhr und Samstag (05.Juni) 08.40 Uhr auf einem Parkplatz an der Kreuzung Leihgesterner Straße/Adalbert-Stifter-Straße einen geparkten VW. Als der Besitzer zu seinem blauen Touran zurückkam, war dieser an der hinteren, linken Tür beschädigt. Es entstand Sachschaden in Höhe von 1.000 Euro. Bei dem Unfallverursacher handelt es sich vermutlich um ein motorisiertes Zweirad. Wer kann Angaben zu dem unbekannten Fahrzeug oder der Identität des Fahrers machen? Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter Tel. 0641/7006-3555.

Gießen: Unfallflucht im Herderweg

Zwischen Freitag (04.Juni) 18.15 Uhr und Sonntag (06.Juni) 14.00 Uhr beschädigte ein Unbekannter im Herderweg einen geparkten BMW. Als der Besitzer zu seinem gelben 3-er BMW zurückkam, war dieser an der vorderen Stoßstange beschädigt. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf 500 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter Tel. 0641/7006-3755.

Gießen: Vorfahrt eines Radfahrers missachtet

Ein 24-jähriger Mann befuhr am Sonntag (06.Juni) gegen 17.00 Uhr die Fuldastraße. In Höhe der Sudetenlandstraße missachtete der 24-Jährige offenbar die Vorfahrt eines 58-jährigen Radfahrers, der auf der Sudetenlandstraße in Richtung Marburger Straße unterwegs war. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem der Radfahrer stürzte und sich leicht verletzte. Es entstand Sachschaden in bislang unbekannter Höhe. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter Tel. 0641/7006-3555.

Gießen: Beim Rückwärtsausparken Audi touchiert

Sonntagabend (06.Juni) gegen 20.00 Uhr touchierte ein 35-jähriger Mann aus Wettenberg in einem VW beim Rückwärtsausparken in der Talstraße einen geparkten Audi. Es entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt 2.000 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter Tel. 0641/7006-3555.

Heuchelheim: Gegen Mauer geprallt

Ein 34-jähriger Mann aus Heuchelheim in einem BMW befuhr am Sonntag (06.Juni) gegen 16.25 Uhr die Marktstraße von Atzbach kommend. Offenbar verriss der BMW-Fahrer das Lenkrad und fuhr gegen eine Grundstücksmauer. Ein 24-jähriger Mitfahrer verletzte sich dabei leicht. An dem Fahrzeug entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Der Sachschaden wird auf insgesamt 12.000 Euro geschätzt. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter Tel. 0641/7006-3555.

B457/Fernwald: Von der Fahrbahn abgekommen

Ein zunächst Unbekannter befuhr am Sonntag (06.Juni) gegen 07.00 Uhr die Bundesstraße 457 von Gießen nach Fernwald und beabsichtigte an der Einmündung zur Lahnstraße abzubiegen. Dabei kam der Unbekannte offenbar von der Fahrbahn ab, überfuhr eine Verkehrsinsel und beschädigte ein Schild. Die Ölwanne des Fahrzeugs wurde dabei beschädigt und die Fahrbahn mit Öl verschmutzt. Der Unbekannte entfernte sich, ohne seinen rechtlichen Pflichten nachzukommen. Die Ermittlungen führten zu einem 29-jährigen Mann aus dem Landkreis Gießen. Es entstand Sachschaden in Höhen von 3.350 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter Tel. 0641/7006-3555.

Gießen: Unachtsamkeit führt zu Unfall

Sonntagfrüh (06.Juni) gegen 06.35 Uhr fuhr ein 39-jähriger Mann aus Pohlheim in einem Nissan von Lützellinden nach Allendorf. Offenbar aus Unachtsamkeit kam der Pohlheimer von Fahrbahn ab, fuhr über den Randstreifen und touchierte einen Baum. Das Fahrzeug überschlug sich und kam auf dem Dach zum Stehen. Der 39-Jährige verletzte sich leicht und wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Der Nissan war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Es entstand Sachschaden in Höhe von 12.000 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter Tel. 0641/7006-3555.

Gießen: Zu schnell und alkoholisiert unterwegs

Sonntagnacht (06.Juni) gegen 03.25 Uhr befuhr ein 17-jähriger Mann aus Buseck in einem Skoda von der Straße "Zum Bahnhof" in Richtung Friedrich-Ebert-Straße. Offenbar aufgrund Alkoholkonsums und nicht angepasster Geschwindigkeit bei regennasser Fahrbahn kam der Busecker von der Fahrbahn ab und stieß gegen eine Gartenmauer. Die alarmierten Ordnungshüter bemerkten Alkoholgeruch bei dem Busecker. Bei einem durchgeführten Atemalkoholtest pustete der Skoda-Fahrer 1,04 Promille. Der 17-Jährige und ein 18-jähriger Mitfahrer verletzten sich dabei leicht und wurden mit Rettungswagen in Krankenhäuser gebracht. Das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter Tel. 0641/7006-3755.

Gießen: Von der Fahrbahn abgekommen

Am Samstag (05.Juni) gegen 19.00 Uhr befuhr ein 43-jähriger Mann aus Gießen in einem VW einen Feldweg im Bereich Bürgerhaus Klein-Linden und Bundesstraße 49. An einer Abzweigung beabsichtigte der VW-Fahrer nach links abzubiegen, übersteuerte das Lenkrad und stürzte mit der Fahrzeugfront voran in einen betonierten Bachlauf. Der Gießener verletzte sich dabei leicht. Aufgrund des Verdachts von Alkoholkonsum wurde ein Atemalkoholtest durchgeführt. Der 43-Jährige pustete 0,36 Promille. Das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Die Polizei schätzt den Schaden auf insgesamt 3.000 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter Tel. 0641/7006-3555.

Heuchelheim: Bremsvorgang zu spät bemerkt

Eine 20-jährige Frau aus Staufenberg in einem VW befuhr am Montag (07.Juni) gegen 09.00 Uhr die Rodheimer Straße in Richtung Ortsmitte. Dabei bemerkte die VW-Fahrerin den Bremsvorgang eines vorausfahrenden 54-Jährigen in einem Opel zu spät. Die 20-Jährige wich nach links aus, konnte jedoch einen seitlichen Zusammenstoß nicht vermeiden. Außerdem kam es zum Zusammenstoß mit dem entgegenkommenden Opel einer 48-jährigen Frau. Glücklicherweise verletzte sich niemand. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf insgesamt 8.500 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter Tel. 0641/7006-3555.

Laubach: Beim Einparken Daimler touchiert

Offenbar beim Einparken in eine Parklücke touchierte eine 24-jährige Frau in einem VW Transporter am Montag (07.Juni) gegen 10.50 Uhr einen am Fahrbahnrand der Stiftstraße geparkten schwarzen Daimler. Es entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt 700 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Grünberg unter Tel. 06401/91430.

