Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Bad Dürrheim, Schwarzwald-Baar-Kreis) Fuchs ausgewichen - Auto kommt von Fahrbahn ab (08.05.2022)

Bad Dürrheim (ots)

Ein Auto ist am Sonntagmorgen auf der Kreisstraße 5705 zwischen Bad Dürrheim und Biesingen von der Fahrbahn abgekommen. Ein 85-jähriger Fahrer eines Renault Captur war auf der K5705 unterwegs als er einem Fuchs auswich. Dabei kam der Renault von der Fahrbahn ab, fiel eine Böschung hinunter und blieb anschließend auf einem Radweg neben der Fahrbahn auf dem Dach liegen. Der 85-Jährige erlitt dabei leichte Verletzungen. Ein Rettungswagen brachte den Mann in eine Klinik. Am Renault, der nicht mehr fahrbereit war und abgeschleppt werden musste, entstand Blechschaden in Höhe von rund 10.000 Euro.

