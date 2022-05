Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen, Lkr. Konstanz) Eine leichtverletzte Person und hoher Sachschaden bei Unfall (08.05.2022)

Singen (ots)

Eine leicht verletzte Person und Sachschaden in Höhe von insgesamt rund 13.000 Euro sind die Bilanz eines Unfalls, der am Sonntagmittag auf der Kreuzung der Ekkehardstraße und der Ringstraße passiert ist. Eine 41-jährige Frau war mit einem VW auf der Ringstraße in Richtung Kreuzensteinstraße unterwegs. An der Kreuzung zur Ekkehardstraße kam es zur Kollision des VWs mit einem auf der Ekkehardstraße fahrenden Minis einer 51 Jahre alten Frau. Bei dem Zusammenstoß löste der Seitenairbag des VWs aus, wodurch ein Mitfahrer leichte Verletzungen erlitt. Zum Unfallzeitpunkt war die an der Kreuzung installierte Ampelanlage außer Betrieb, so dass die vorhandenen Verkehrszeichen bezüglich der Vorfahrtsregelung zu beachten waren. Um den stark demolierten VW, an dem Blechschaden in Höhe von rund 8.000 Euro entstand, kümmerte sich ein Abschleppdienst. Den am Mini entstandenen Schaden schätzte die Polizei auf rund 5.000 Euro.

