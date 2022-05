Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Bodman-Ludwigshafen, Lkr. Konstanz) Einbruch in Lagerhalle einer Gärtnerei (07./08.05.2022)

Bodman-Ludwigshafen (ots)

Unbekannte Täter sind im Zeitraum von Samstagabend, 18 Uhr, bis Sonntagvormittag, 11 Uhr, in eine Lagerhalle einer Gärtnerei in der Espasinger Straße eingebrochen. Die Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt zur Lagerhalle und erbeuteten diverse Werkzeuge und Gartengeräte. Für den Abtransport der Werkzeuge dürften die Einbrecher ein größeres Auto, oder einen Transporter benutzt haben. Die Polizei Stockach hat entsprechende Ermittlungen eingeleitet und bittet um sachdienliche Hinweise. Personen, die in den Abend- und Nachtstunden von Samstag auf Sonntag Verdächtiges im Bereich der Gärtnerei auf der Espasinger Straße festgestellt haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Stockach, Tel. 07771 9391-0, zu melden.

