Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Auto stößt mit Radfahrer zusammen (07.05.2022)

Konstanz (ots)

Zu einem Zusammenstoß zwischen einem Auto und einem Radfahrer ist es am Samstagmittag auf der Reichenaustraße gekommen. Ein 39 Jahre alter BMW-Fahrer bog, von der Ausfuhrscheinabfertigung kommend, nach rechts auf die Reichenaustraße ein. Zeitgleich fuhr eine 18-jährige Radfahrerin auf dem Radweg neben der Reichenaustraße entgegen der Fahrtrichtung in stadteinwärtige Richtung. Es kam zum Zusammenstoß zwischen dem BMW und der Radlerin, die dabei stürzte und leicht verletzt zur weiteren Untersuchung in eine Klinik musste. Am Auto entstand durch die Kollision Sachschaden in Höhe von rund 500 Euro.

