Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Rollerfahrerin bei Unfall verletzt (08.05.2022)

Konstanz (ots)

Eine Rollerfahrerin ist bei einem Unfall am Sonntagnachmittag an der Einmündung des Handelisgartenweg auf die Gartenstraße verletzt worden. Eine 23-jährige Fiat-Fahrerin bog vom Handelisgartenweg in die Gartenstraße ein und stieß dabei mit einer 21 Jahre jungen Rollerfahrerin zusammen, die auf der vorfahrtsberechtigten Gartenstraße unterwegs war. Die 21-Jährige versuchte noch eine Kollision durch Bremsen und Ausweichen zu verhindern, konnte jedoch einen Zusammenstoß mit dem Auto nicht mehr vermeiden. Die junge Frau stürzte und verletzte sich. Ein Rettungswagen brachte sie in eine Klinik. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt rund 4.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell