Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Blumberg

Schwarzwald-Baar-Kreis) Schwerverletzter Motorradfahrer (07.05.2022)

Blumberg (ots)

Schwere Verletzungen zugezogen hat sich ein Motorradfahrer bei einem Verkehrsunfall am Samstagnachmittag auf dem "Randenaufstieg" der B 314. Der 30-jährige Zweiradfahrer fuhr gegen 15:39 Uhr mit seiner BMW von der B 27 kommend in Fahrtrichtung Fützen, als ihm in einer Kurve aus unbekannter Ursache das Vorderrad wegrutschte und er in der Folge nach rechts von der Fahrbahn abkam. Der 30-Jährige wurde schwer verletzt mit dem Rettungshubschrauber in ein örtliches Klinikum eingeliefert. Am Motorrad entstand Sachschaden in Höhe von ca. 5000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell