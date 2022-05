Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Engen

Lkr. Konstanz) Straßenverkehrsgefährdung auf der Autobahn - Zeugen gesucht (07.05.2022)

Engen (ots)

Nachdem die Polizeibeamten des Verkehrsdienstes Mühlhausen-Ehingen am Samstagabend auf eine lautstarke Diskussion zwischen den Insassen dreier Pkw vor ihrem Dienstgebäude aufmerksam wurden, musste durch sie im Anschluss eine Anzeige wegen Straßenverkehrsgefährdung aufgenommen werden. So gab ein 39-jähriger VW-Fahrer an, gegen 22:30 Uhr die Autobahn A81 in südliche Richtung gefahren zu sein, als er zwischen der Anschlussstelle Engen und dem Autobahnkreuz Hegau von einem Mercedes verbotswidrig rechts über den Seitenstreifen überholt wurde. Der 39-Jährige betätigte im Anschluss die Lichthupe, um den Fahrer auf sein Fehlverhalten aufmerksam zu machen, worauf er durch den 22-jährigen Mercedes-Fahrer abrupt ausgebremst wurde. Als der VW-Fahrer seinerseits den Mercedes überholen wollte, näherte sich von hinten ein 42-jähriger VW-Fahrer, welcher den 39-jährigen Geschädigten durch sehr dichtes Auffahren bedrängte. Im Anschluss scherte der zu überholende Mercedes unmittelbar vor dem Geschädigten auf den linken Fahrstreifen aus, wobei er den VW schnitt und zu einer starken Bremsung nötigte. Die drei Beteiligten verständigten sich die Autobahn an der Anschlussstelle Mühlhausen-Ehingen zu verlassen. Auf dem Weg zur dortigen Polizeidienststelle fuhren die Fahrzeuge hintereinander in den Kreisverkehr K6120/Schlossstraße ein. Der 42-jährige VW-Fahrer habe hierbei schließlich den Kreisel in entgegengesetzter Fahrtrichtung durchfahren, so dass der 39-Jährige erneut genötigt wurde nach rechts auszuweichen, um eine Kollision zu verhindern. Letztlich trafen sich die Streitparteien auf dem Hof des Verkehrsdienstes Mühlhausen-Ehingen. Zur Klärung des Sachverhalts werden Zeugen gebeten sich beim Verkehrsdienst, Tel. 07733 9960-0, zu melden.

