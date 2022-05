Konstanz (ots) - Ein bislang unbekannter Unfallverursacher beschädigte einen am Fahrbahnrand abgestellten PKW Audi am vorderen linken Radlauf. Anschließend entfernte er sich ohne sich um den Schaden zu kümmern von der Unfallstelle. Der Unfall ereignete sich am Donnerstag, den 05.05.2022 in der Zeit von 12:00 bis 18:00 Uhr in der Überlinger Straße in Rottweil auf ...

mehr