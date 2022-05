Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Pfaffenweiler/Landkreis Schwarzwald-Baar) Sachbeschädigungen an Vereinsheim - Zeugensuche (07.05.2022)

Konstanz (ots)

Bislang unbekannte Täterschaft verursachte in der Nacht von Donnerstag, 05.05.2022 bis Freitag, 06.05.2022, durch Sachbeschädigungen am Vereinsheim des TC Pfaffenweiler einen Gesamtschaden in Höhe von 1200 Euro. So wurden unter anderem eine Fensterscheibe sowie die Außenbeleuchtung beschädigt. Auch ein dort abgestelltes Pedelec wurde an wesentlichen Teilen beschädigt. Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben oder sachdienliche Hinweise geben können werden gebeten, sich beim Polizeirevier Villingen (Tel. 07721/6010) zu melden.

