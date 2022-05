VS-Schwenningen (ots) - Eine Thujahecke an einem Betriebsgelände auf der Neuffenstraße hat ein Unbekannter am Sonntagabend, gegen 19.30 Uhr, angezündet. Der Unbekannte setzte die Hecke auf bislang unbekannte Art und Weise in Brand. Die Feuerwehr Schwenningen löschte die brennende Hecke. Durch die starke Hitze wurde zudem ein Fensterglas am angrenzenden Gebäude ...

