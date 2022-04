POL-PDWIL: illegale Abfallbeseitigung

Hohenfels-Essingen (ots) - Zur Feststellung einer massiven und großflächigen Ölspur kam es am 08.04.2022 gegen 08:00 Uhr auf der Bundesstraße 410 zwischen Betteldorf und Pelm im Bereich der Ortslage von Hohenfels-Essingen. Die Straßenmeisterei musste ausrücken und das Öl binden. Hinweise zum Verursacher dürfen an die Polizeiwache Gerolstein unter 06591 95260 erbeten werden. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion ...

