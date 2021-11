Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Donaueschingen

Schwarzwald-Baar-Kreis) Diebe in Arztpraxis (10.11.2021)

Donaueschingen (ots)

Unbekannte haben am Mittwoch aus einem Aufenthaltsraum einer Arztpraxis in der Karlstraße im Zeitraum zwischen 13.30 Uhr und 18.30 Uhr zwei Damenhandtaschen entwendet. Die Handtaschen gehören zwei Bediensteten der Praxis, welche ihre Taschen in unverschlossenen Spinden aufbewahrten.

Die Polizei warnt vor Dieben, welche die Sorglosigkeit vieler Menschen ausnutzen. Die dreisten Langfinger sind in Betrieben, Arztpraxen, Kaufhäusern, Umkleidekabinen von Sport- oder Fitnessvereinen usw. unterwegs und haben Erfolg, da niemand mit ihrer Dreistigkeit rechnet. Hinweise zum Diebstahlsschutz findet man auf den Präventionsseiten der Polizei oder bei den polizeilichen Beratungsstellen.

