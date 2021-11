Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Einbrecher erbeutet Elektrowerkzeuge

Konstanz-Dettingen (ots)

Ein Einbrecher hat in den letzten Tagen aus einem Lagerschuppen in der Kleingartenanlage "Kabisland" Elektrowerkzeuge im Wert von mehreren Tausend Euro gestohlen. Hierzu brach er mit Gewalt und vermutlich mit einem Hebelwerkzeug ein Fenster auf und drang hierdurch in den Schuppen ein. Der Täter hatte offenbar gezielt auf die zahlreichen Geräte, wie Schleif- und Bormaschinen, verschiedene Sägen, eine Flex der Marken" "Makita" und "Stihl" abgesehen. Auch ein Rasenmäher und ein Laubgebläse fielen dem Unbekannten in die Hände. Die Polizei geht davon aus, dass die Tat in der Nacht passierte und der Unbekannte ein größeres Auto zum Abtransport der Gerätschaften verwendete. Hinweise zu dem Einbruchsdiebstahl nimmt die Polizei unter Telefon 07531 9950 entgegen.

