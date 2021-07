Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Zeugen nach Unfallflucht in Großmoor gesucht

Adelheidsdorf (ots)

In den Nachtstunden zum vergangenen Sonntag (25.07.21) kam es in der Ortsteil Großmoor zu einer Verkehrsunfallflucht, bei dem ein Schaden von rund 3.000 Euro entstanden sein dürfte.

Der geschädigte Fahrzeughalter hatten seinen schwarzen BMW zuvor am Fahrbahnrand der Hauptstraße, gegenüber der Einmündung zum Kibitzkamp geparkt. Nach der Spurenlage dürfte dann ein bisher unbekanntes Fahrzeug den BMW derart an der linken Fahrzeugseite touchiert haben, dass mehrere Beschädigungen an Stoßfänger und Fahrertür zurückblieben. Der unbekannte Fahrzeugführer flüchtete anschließend unerlaubt von der Unfallstelle.

Hinweise bitte an die Polizei in Lachendorf unter der Rufnummer (05145) 284210.

