POL-PDWIL: angesägter Baum an der L 68 im Bereich Daun-Waldkönigen

Dreis-Brück (ots) - Am 07.04.2022 gegen 21:45 Uhr kam es in der Ortslage von Dreis-Brück an einem Einfamilienhaus zu einem Kaminbrand. Rettungskräfte der Feuerwehren Daun, Dockweiler und Dreis-Brück waren schnell vor Ort und konnten sich einen Überblick verschaffen. Es war glücklicherweise zu keinem Personen- oder Gebäudeschaden. Letztlich wurde im Rahmen der polizeilichen Ermittlungen festgestellt, dass sich abgesetzter Glanzruß im Schornstein entzündet hatte. ...

mehr