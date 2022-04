Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Großeinsatz der Feuerwehr und des Rettungsdienstes bei Gasaustritt

Bernkastel-Kues (ots)

Am 08.04.2022 kam es gegen 14:30 Uhr an der Klinik Bernkastel (Reha-Zentrum) auf dem Kueser Plateau zu einem Großeinsatz der Feuerwehr und des Rettungsdienstes. Bei Baggerarbeiten unmittelbar neben dem Eingangsbereich der Klinik wurde eine Gasleitung beschädigt. Es kam zu einem großen Gasaustritt. Da die Leitung nicht abgedrückt bzw. das Gas nicht abgedreht werden konnte, wurden vorsorglich sämtliche Patienten und die Mitarbeiter der Klinik (zusammen ca. 160 Personen) evakuiert und im Kurgastzentrum bzw. in einer zweiten Klinik durch den Rettungsdienst/Feuerwehr versorgt. Durch eine Fremdfirma wurde abseits der "Leckstelle" eine Öffnung zur Gas-Zugangsleitung aufgebaggert, so dass die Leitung "abgequetscht" werden konnte. Erst dann konnte mit den Reparaturarbeiten begonnen werden. Zeitgleich wurden durch die Feuerwehr sämtliche Räumlichkeiten in der Klinik nach einer evtl. vorhandenen Gaskonzentration überprüft. Nach negativer Messung konnten alle Patienten wieder in ihre Zimmer. Bei dem Einsatz, der sich bis 21:00 Uhr hinzog, wurde niemand verletzt. Im Einsatz waren die Feuerwehren aus Bernkastel-Kues und den umliegenden Ortschaften mit ca. 75 Einsatzkräften, der Rettungsdienst mit insgesamt ca. 40 Kräften, Mitarbeiter der Stadtwerke Trier und die Polizei Bernkastel-Kues.

