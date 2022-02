Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Unbekannter schlitzt Anhänger-Planen auf

Neuss (ots)

Am Sonntag (13.02.), in der Zeit von 18:30 bis 18:45 Uhr, wurden an der Straße "Am Kuckhofer Feld" in Rosellen vier Sattelauflieger schwer beschädigt. Nach ersten Erkenntnissen hatte ein Täter die Planen der Anhänger mit einem unbekannten Werkzeug großflächig aufgeschlitzt. Die Sattelauflieger waren auf dem Gelände einer Spedition und auf der Fahrbahn vor dem Grundstück abgestellt.

Zeugen, die in der fraglichen Zeit verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02131 300-0 beim Kriminalkommissariat 14 zu melden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell