Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Polizei stellt mögliches Diebesgut bei Verkehrskontrolle sicher

Neuss (ots)

Im Rahmen einer Verkehrskontrolle am Samstag (12.02.) kontrollierte eine Streifenwagenbesatzung die Insassen eines Renaults an der Dürerstraße in Neuss.

Beide Insassen des Autos wirkten sichtlich nervös. Bei der Durchsuchung des Autos fielen den Beamten diverse Kleidungsstücke mit Sicherheitsetiketten auf.

Da der Verdacht nahe liegt, dass die Anziehsachen aus einem Diebstahl stammten, nahmen die Polizisten die beiden Männer, im Alter von 18 und 29 Jahren, vorläufig fest.

Das Kommissariat 22 hat die Ermittlungen aufgenommen und die Polizei nahm das mögliche Diebesgut sicher.

Die Verdächtigen müssen sich nun in einem Strafverfahren wegen des besonders schweren Diebstahls verantworten.

Die Kleidung im dreistelligen Wert konnte bislang noch nicht zugeordnet werden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell