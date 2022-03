Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Sulz am Neckar, Lkrs. RW) Wendemanöver misslingt

Sulz (ots)

Rund 20.000 Euro Schaden sind bei einem Unfall am Montagabend in der Stuttgarter Straße an zwei Autos entstanden. Eine Autofahrerin wurde leicht verletzt. Ein 49 Jahre alter Fahrer eines BMW kam aus Richtung Oberndorf und wollte an einer Einbuchtung kurz vor Ortsende Sulz wenden. Als er auf die Straße wieder einbog, kollidierte er mit einer 22-jährigen VW-Fahrerin, die von links kam und nicht mehr ausweichen konnte. Ihr Kleinwagen kam nach dem Aufprall ins Schleudern und kippte um. Das Auto blieb letztendlich auf der Seite liegen. Die Fahrerin wurde bei dem Unfall leicht verletzt und kam mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus. Die Feuerwehr Sulz war mit vier Fahrzeugen und 14 Einsatzkräften vor Ort. Die Stuttgarter Straße musste wegen des Unfall und zeitweise komplett gesperrt werden.

