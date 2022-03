Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Immendingen-Ippingen, Lkr. Tuttlingen) Von der Straße abgekommen und gegen Mauer gefahren - 15.000 Euro Schaden (28.03.2022)

Immendingen-Ippingen, Lkr. Tuttlingen (ots)

Rund 15.000 Euro Sachschaden sind die Folgen eines Unfalls, der am Montagmittag, gegen 11.30 Uhr, auf der Talbachstraße in Ippingen passiert ist. Ein 75-jähriger Mann fuhr mit einem Mercedes der C-Klasse von Immendingen kommend auf der Talbachstraße durch Ippingen. Vermutlich in einem Moment der Unachtsamkeit kam der Mann im Bereich des Anwesens Talbachstraße 5 nach rechts von der Straße ab und prallte dort ungebremst gegen eine Mauer. Der Mann hatte Glück und wurde nicht verletzt. Am Auto und der Mauer entstand Sachschaden in Höhe von rund 15.000 Euro.

