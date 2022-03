Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Blumberg, Lkrs. VS) Feuerwehreinsatz wegen Fehlbedienung

Blumberg (ots)

Die Feuerwehr Blumberg ist am Sonntagmorgen wegen einem Brand in der Achdorfer Straße alarmiert worden. Dort hatte eine Frau gegen 10.30 Uhr einen mobilen Zwei-Platten-Herd auf das Kochfeld ihres defekten Küchenherdes gestellt, um Essen zu kochen. Allerdings setzte sich der Küchenherd durch eine Fehlbedienung dennoch in Betrieb und erhitzte die Herdplatte samt dem darauf abgestellten Ersatzherd. Dieser fing an zu qualmen und letztendlich auch Feuer. Da die Frau den Herd wieder ausschalten konnte und die Küchentür schloss, bevor sie das Haus verließ, breiteten sich die Flammen nicht aus. Die Wohnung musste jedoch von der Wehr durchlüftet werden. Den Schaden beziffert die Polizei auf rund 1000 Euro.

