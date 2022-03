Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Hachenburg - Verkehrsunfallflucht - Weibliche Unfallverursacherin und Zeugen gesucht

Hachenburg (ots)

Am Donnerstag, dem 10.03.2022 befuhren zwei Fahrzeuge um 15:10 Uhr die L288 aus Richtung Hachenburg kommend. An der Einmündung zur B413 kam es zu einem Auffahrunfall. Die Geschädigte gestikulierte der Auffahrenden, dass sie ihr folgen solle zu einem geeigneten Platz zum Anhalten. Dies tat die Unfallverursacherin zunächst auch. Als die Geschädigte kurz darauf auf eine asphaltierte Fläche neben der Fahrbahn fuhr, um dort zu halten, entfernte sich die Verursacherin plötzlich und hielt nicht an. Eine Feststellung der Personalien zwecks Schadensregulierung war damit nicht mehr möglich. Bei dem unfallverursachenden Pkw soll es sich um einen weißen VW T-Roc gehandelt haben. Die Fahrerin war ca. 30-35 Jahre alt und hatte dunkle Haare. Die Unfallverursacherin, als auch möglich Zeugen werden gebeten, sich an die Polizei Hachenburg, unter der Tel. 02662/95580 oder per Email: pihachenburg@polizei.rlp.de. zu wenden.

