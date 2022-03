Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Schwenningen) Graffiti-Sprayer verfolgt und überwältigt

VS-Schwenningen (ots)

Zwei Graffiti-Sprayer sind am Sonntagmorgen kurz vor 6 Uhr von einem Anwohner bemerkt worden, wie diese am Marktplatz das kleine Elektrohaus verunzierten. Nachdem die Polizei darüber informiert worden war, traf eine Streife am Kreisverkehr der Dauchinger Straße und Spittelstraße auf die beiden Verdächtigen. Sofort nahmen diese Reißaus, als sie den Streifenwagen erkannten. Ein Polizeibeamter, der die Verfolgung aufnahm, war jedoch schneller und nahm einen der beiden fest. Der junge Mann, ein 21-Jähriger aus dem Kreis Rottweil, hatte einen Rucksack mit mehreren leeren Spraydosen dabei. Von ihm wurden Fingerabdrücke und Lichtbilder genommen, nachdem er durchsucht worden war. Er machte zwar keine Angaben, muss aber dennoch mit einer Strafanzeige und Übernahme der Beseitigungskosten rechnen. Die Ermittlungen nach dem Begleiter dauern noch an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell