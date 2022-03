Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Mühlingen, Lkr. Konstanz) Einbrecher leeren Geldautomat (14.03.2022)

Mühlingen (ots)

Unbekannte Täter sind in der Nacht auf Montag in eine Automatenbank in der Hauptstraße eingebrochen. Dort öffneten die Einbrecher den Automaten gewaltsam und erbeuteten das darin befindliche Bargeld. Neben dem Inhalt des Automaten, zu dem keine näheren Angaben gemacht werden können, geht die Polizei auch von einem hohen Schaden an dem Gerät selbst aus. Die Kriminalpolizei Rottweil hat noch in der Nacht die ersten Ermittlungen aufgenommen und eine Spurensicherung durchgeführt. Personen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizeidirektion in Rottweil, Tel. 0741 4770, in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell