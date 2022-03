Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen, Lkr. Konstanz) Mehrere Autos aufgebrochen (12./13.03.2022)

Singen (ots)

Ein unbekannter Täter hat im Zeitraum von Samstag, 18 Uhr, bis Sonntag 09.30 Uhr, mehrere Autos im Stadtgebiet aufgebrochen und teilweise Wertsachen entwendet. Der Täter schlug an allen vier Autos die hintere rechte Seitenscheibe ein. Aus einem in der Hauptstraße geparkten weißen Mercedes stahl der Dieb anschließend aus der Mittelkonsole Münzgeld in Höhe von rund zehn Euro. Aus einem grauen Mercedes, der in der Friedinger Straße parkte, erbeutete er eine hochwertige Sonnenbrille im Wert von 250 Euro. Offensichtlich nichts mitgehen ließ der Unbekannte aus einem in der Holzeckstraße auf dem Parkplatz eines Discounters abgestellten weißen BMW und einem in der Alemannenstraße geparkten BMW. An allen Autos entstand durch die eingeschlagenen Scheiben Sachschaden in Höhe von jeweils rund 500 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier in Singen, Tel. 07731 888-0, entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell