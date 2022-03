Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Bohlingen, Lkr. Konstanz) Gasgeruch löst Großeinsatz der Feuerwehr aus (13.03.2022)

Bohlingen (ots)

Gasgeruch in einem Wohnhaus in der Straße "Zum Kastenbühl" hat am Sonntagabend zu einem Großeinsatz der Feuerwehr geführt. Nachdem eine Bewohnerin in ihrem Keller Gas roch, rief sie die Feuerwehr. Diese rückte mit ihrem Wehren aus Bohlingen, Überlingen und Singen mit insgesamt 45 Einsatzkräften an. Nach mehreren Messungen konnte nirgends im Haus ein Gasaustritt gemessen werden. Auch bei einer anschließenden Überprüfung des Kamins über die Drehleiter stellte die Feuerwehr keinen Gasaustritt fest. Eine Kontrolle der Leitungen durch den Notdienst der Gasfirma ergab ebenfalls keinen Grund zur Sorge, weshalb das Großaufgebot alsbald wieder abrücken konnte.

