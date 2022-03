Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Einbruch in Bekleidungsgeschäft (14.03.2022)

Konstanz (ots)

Unbekannte Täter sind in der Nacht auf Montag in ein Bekleidungsgeschäft in der Kanzleistraße eingebrochen. Die Täter drangen gegen Mitternacht gewaltsam über eine Notausgangstür in die Innenräume des Modeladens ein. Vermutlich aufgrund des ausgelösten Alarms ließen die Täter von ihrem weiteren Vorhaben ab und verließen die Räumlichkeiten wieder, bevor die Polizei eintraf. Ob die Einbrecher etwas erbeuteten, ist bislang nicht bekannt. Personen, die zur fraglichen Zeit Verdächtiges beobachtet haben oder sonst sachdienliche Hinweise zu den Tätern geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Konstanz, Tel. 07531 995-0, in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell