POL-KN: (Singen, Lkr. Konstanz) Diebstahl aus Autowerkstatt (12./14.03.2022)

Bohlingen (ots) - Gasgeruch in einem Wohnhaus in der Straße "Zum Kastenbühl" hat am Sonntagabend zu einem Großeinsatz der Feuerwehr geführt. Nachdem eine Bewohnerin in ihrem Keller Gas roch, rief sie die Feuerwehr. Diese rückte mit ihrem Wehren aus Bohlingen, Überlingen und Singen mit insgesamt 45 Einsatzkräften an. Nach mehreren Messungen konnte nirgends im ...

mehr