POL-SI: PKW erfasst 8-jährigen Radfahrer - der Junge wurde leicht verletzt -#polsiwi

Wilnsdorf-Anzhausen (ots) - Am Donnerstagmorgen (14.07.2022) sind zwei PKW in Anzhausen frontal zusammengestoßen. Zwei Personen wurden dabei leicht verletzt. Ein 83-jähriger Mann war mit seinem PKW auf der Anzhausener Straße in Richtung Rudersdorf unterwegs. Auf der gradlinig verlaufenden Ortsdurchfahrt kam er plötzlich nach links in den Gegenverkehr. Hier kam ihm eine 59-jährige Autofahrerin entgegen. Diese konnte ...

