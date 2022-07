POL-SI: Alkohol und Drogen am Steuer: ein Fahrer leistet Widerstand -#polsiwi

Netphen - Salchendorf/Dreis-Tiefenbach (ots) - Am Mittwochabend (13.07.2022) kam es in dem Bereich zweier Sportplätze zu mehreren Diebstahlsdelikten aus Umkleidekabinen. In Netphen-Salchendorf waren die Diebe beim Sportplatz an der Rudersdorfer Straße aktiv. Derzeit sind der Polizei hier zwei Fälle bekannt. Die Täter waren in der Zeit zwischen 18:30 Uhr und 19:00 ...

