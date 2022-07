Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Bei Auffahrunfall wird ein Radfahrer verletzt - #polsiwi

Siegen (ots)

Am Mittwochnachmittag (13.07.2022, 14:00 Uhr) ist es zu einem Auffahrunfall in der Siegener Innenstadt gekommen. Dabei wurde ein Radfahrer verletzt.

Ein 36-jähriger Mann war mit seinem Mountainbike auf der Sandstraße in Richtung Innenstadt unterwegs. An der Kreuzung Sandstraße/Freudenberger Straße musste er vor einer Ampel warten. Als diese auf Grün sprang, fuhr er los. Hinter dem 36-Jährigen befand sich ein 62-jähriger PKW-Fahrer. Dieser fuhr ebenfalls bei Grünlicht an und beschleunigte seinen Wagen. Dabei fuhr er auf den Radfahrer auf. Dieser stürzte und prallte dabei gegen einen rechts neben ihm fahrenden Linienbus. Infolge des Sturzes verletzte sich der Fahrradfahrer und musste mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden. Das Verkehrskommissariat hat die weiteren Ermittlungen übernommen. Den PKW-Fahrer erwartet nun eine Anzeige wegen fahrlässiger Körperverletzung.

