Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Radfahrer verletzt sich bei Verkehrsunfall schwer -#polsiwi

Bad Laasphe - Banfe (ots)

Am Mittwochabend (13.07.2022) ist es gegen 18:20 Uhr auf der Kreisstraße K 17 (Lindenfelder Weg) zu einem Verkehrsunfall mit einem schwerverletzten Radfahrer gekommen. Nach bisherigen Erkenntnissen war ein 54-jähriger Mann mit seinem Rennrad auf der K 17 in Fahrtrichtung Banfe unterwegs. In einem Gefällestück kam er in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab und stürzte dabei. Zur gleichen Zeit befuhr ein 71-jähriger Mann mit seinem Traktor die K 17 in entgegengesetzter Richtung. In der Unfallkurve beabsichtigte der 71-Jährige nach links in einen Wirtschaftsweg abzubiegen. Hierzu soll er sich zur Fahrbahnmitte hin eingeordnet haben, um den entgegenkommenden Radfahrer vor dem Abbiegen noch passieren zu lassen. Der 54-Jährige musste aufgrund seiner Verletzungen mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden. Das Verkehrskommissariat in Bad Berleburg hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen.

