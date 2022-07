POL-SI: Kontrolle im Bertramspark: Polizei stellt Betäubungsmittel sicher

Bad Berleburg (OT Berghausen) (ots) - Auf einem Hof in Bad Berleburg-Berghausen ist am Mittwochmittag (13.07.2022) eine Maschinenhalle vollständig ausgebrannt. Aus noch ungeklärter Ursache war das Feuer gegen 12:30 Uhr in einer Halle ausgebrochen. Bei Eintreffen der Einsatzkräfte stand diese bereits in Vollbrand. Ein Übergreifen auf angrenzende Gebäude konnte die ...

